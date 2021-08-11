Киев, 11 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Решение о продлении до 1 октября текущего года карантина, ранее веденного на Украине из-за пандемии коронавирусной инфекции, приняло правительство страны. Об этом 11 августа заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании украинского правительства, которое транслировалось на YouTube-канале последнего.

President.gov.ua Денис Шмыгаль

«Правительство Украины продлевает адаптивный карантин до 1 октября. Кабмин также продлит режим чрезвычайной ситуации в стране», — сказал он.

Кроме того, Шмыгаль рассказал, что на данный момент эпидемиологическая ситуация на Украине, по его мнению, полностью контролируется, однако специалисты начинают отмечать первые негативные тенденции по поводу роста числа госпитализаций тяжелых больных с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки на Украине было выявлено 1122 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом.