Вашингтон, 11 августа, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Администрация Соединенных Штатов призовёт ОПЕК+ увеличить добычу нефти для борьбы с ростом цен. Об этом 11 августа передает телеканал CNBC со ссылкой на заявление Белого дома.

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Отмечается, что сотрудники администрации президента на текущей неделе поговорили с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ и ряда других стран.

В Белом доме считают, что решение от 18 июля о наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно «недостаточно во время критически важного момента глобального восстановления».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля министры стран ОПЕК+ на заседании утвердили решение о восстановлении добычи нефти до конца года, а также о продлении действия соглашения до конца 2022 года.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, новое решение ОПЕК+ позволит России получить в бюджет в 2021—2022 годах дополнительно 400 млрд рублей дохода.