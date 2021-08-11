Минск, , 14:06 — REGNUM Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от властей Бельгии провести расследование после инцидента с поджогом посольства Белоруссии в Брюсселе. Об этом 11 августа заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

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«Разумеется, как и предполагается в подобных ситуациях, властям страны пребывания была направлена соответствующая нота с требованием провести расследование, — отметил представитель внешнеполитического ведомства. — Мы законно требуем, чтобы власти Бельгии в рамках своих обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях такое расследование провели, установили причастных к этому хулиганскому акту и привлекли их к ответственности».

Глаз также добавил, что Минск готов оказаться со своей стороны всё необходимое содействие. Он также выразил надежду, что бельгийская сторона предпримет «все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба, а также для предотвращения всякого нарушения его спокойствия».

Представитель МИД Белоруссии подчеркнул, что это не первый подобный случай, однако белорусская сторона так ни разу их и не расследовала.

«Пока не хотелось бы думать, что это осознанная политика властей Бельгии», — подчеркнул Глаз.

Напомним, вечером 8 августа неизвестные подожгли один из входов в здание посольства Белоруссии в Брюсселе. Возникший пожар был оперативно потушен, однако, по словам Глаза, имела место прямая угроза жизни и здоровью находившихся в помещении в момент инцидента сотрудников. Кроме этого, дипломатической миссии нанесён материальный ущерб.