Киев, , 14:13 — REGNUM Служба безопасности Украины предотвратила новые попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в юго-восточных регионах страны, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, обнародованном 11 августа.

СБУ Gov.ua

В частности, информирует СБУ, некие злоумышленники планировали сформировать псевдогосударственными образования в Мелитополе (Запорожская область).

По данным следствия, несколько местных жителей планировали создать «фейковое самоуправление» для расшатывания обстановки в регионе. Для этого они провели фиктивные «учредительные» собрание и выбрали так называемого «уполномоченного обществом». В СБУ подчеркивают, что организаторы этой «общины» призвали жителей Мелитополя не признавать украинские органы власти.

ИА REGNUM напоминает, что в июне СБУ заблокировала попытку создания псевдогосударственного образования в другой городе Запорожской области — Гуляй-поле. В этом случае злоумышленники также призвали к созданию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур, агитировали местных жителей присоединиться к «движению» за проведения массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации.