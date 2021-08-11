Москва, 11 августа, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Всё, что происходит с розничным ценообразованием на промышленные и продовольственные товары, давно вызывало вопросы у потребителей и участников рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт по корпоративным коммуникациям Андрей Лобода.

Pixabay.com Торговые сети

«Торговым сетям сегодня нужна прозрачность, а населению — понимание ценообразования. С начала 2021 года на большинство наименований продуктов питания и строительных материалов цены к концу лета не условно, а очень заметно подросли.

Уровень роста на важные для жизнедеятельности товары и продукты питания выросли не в рамках официальной инфляции, а на 30% и выше. Об этом нужно говорить уже сейчас громко.

Понятно, что очень сомнительная политика мягкого рубля в итоге разогнала цены, которые пытались сдерживать нерыночным способом. Очевидно, это еще полбеды.

Сегодня встает вопрос, как в принципе проходит ценообразование в естественных монополиях. Важно подсветить всю поляну, не только ругаемый ретейл.

Хотя и жадность торговой отрасли всем хорошо известна: наценка на один и тот же товар в разных сетях может находиться в диапазоне от 5% до 200%.

При этом важно отметить, что производители имеют очень маленькую маржу и тем самым крайне скромные возможности для развития своего бизнеса в России.

Неестественная ситуация с ценообразованием может быть схожа и с рынком топлива: ненужные цепочки посредников накручивают цены.

Еще интересно было бы узнать, где находятся штаб-квартиры и список ключевых акционеров компаний ретейла в России. Не удивлюсь, что не дающие развиваться производителям «продажники» перечисляют чистую прибыль на зарубежные счета.

Аудит и мониторинг торговых ударников труда обязательно обнажит много интересных фактов, достойных громких инфоповодов», — высказал свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обеспечить мониторинг формирования цен на продовольствие в торговых сетях.

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