Москва, 11 августа, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Россия приняла президента Белоруссии Александра Лукашенко словно блудного сына после его очередного провала выстроить отношения с Западом. Об этом 11 августа заявил профессор МГИМО Олег Барабанов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Эксперт напомнил, что в 2020 году Лукашенко шел на выборы президента Белоруссии под антироссийскими лозунгами, нисколько не стесняясь резких выражений в адрес России.

«История с «вагнеровцами» и роль Лукашенко в ней не раскрыты до сих пор. А когда Запад его кинул, он снова бросился нам в объятия. Мы, конечно, рады блудному сыну. Мы снова даем ему то 3 млрд., то полмиллиарда», — возмутился Барабанов.