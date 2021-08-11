Тюмень, 11 августа, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Тюмени два ребёнка из детского сада детсаду № 121 заболели COVID-19, ещё 62 были вынуждены уйти на карантин. Об этом порталу 72.ru сообщили в региональном оперативном штабе.

Kaluga.sledcom.ru В детском саду

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На 11 августа суточный показатель заболеваемости — 18 на 100 тыс. населения. Охват тестированием за последние семь дней — 467 на 100 тыс. населения.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Тюменской области на 11 августа коронавирусом заразились 49 677 человек, выздоровели 45 328 человек, скончались 1100 пациентов с COVID-19.