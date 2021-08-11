Москва, 11 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Продюсер Виктор Дробыш доказал в суде, что выполнил все условия по договору с его подопечной, актрисой Настасьей Самбурской. Об этом 11 августа пишет издание StarHit.

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По данным СМИ, после проигрыша Самбурская подала ещё один иск в Пресненский суд, чтобы попытаться разорвать договор с продюсером. Однако суд оставил действие контракта в силе.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2021 года Настасья Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша, так как была недовольна результатами их сотрудничества. В ответ продюсер подал иск к актрисе с требованием вернуть ему 13 млн рублей — «затраты, понесенные продюсерским центром в ходе работы».