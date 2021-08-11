Москва, 11 августа, 2021, 13:56 — ИА Регнум. К настоящему времени долг населения России перед банками значительно возрос. Для этого есть объективные причины, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Долги

«Причем здесь стоит отметить, не только в целом в совокупном объеме на категорию «население», но и на каждого отдельного гражданина.

Статистические данные свидетельствуют, что кредитная нагрузка на каждого отдельного клиента банка сейчас достигла практически максимума за несколько последних лет.

В этом случае банкам стоило бы задуматься о более тщательном анализе потенциального заемщика, поскольку для кредитора каждый рубль роста кредитной нагрузки на клиента формирует еще более высокие риски, и вопрос о росте просроченной задолженности становится все более актуальным.

Столь крупная сумма долга населения обусловлена в большей мере наличием различных так называемых «лояльных» кредитных программ, то есть по сниженной ставке.

Например, ипотечный кредит в течение года до июля был под минимальную ставку, в связи с государственной программой. К настоящему времени ставки поднялись, но незначительно.

Интерес у населения остается и пока существенно не сократился. Решение жилищного вопроса крайне важная задача.

Помимо этого, возрос спрос на потребительское кредитование. Граждане желают купить необходимые вещи. Интерес к кредиту подогревается периодическими новостями о кризисе, крахе рубля.

Нельзя забывать о кредитных картах — их выдается все больше и больше. Клиентам разные банки могут выдавать несколько карточек. И здесь тоже растет суммарная цифра долга», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, общий размер задолженности жителей России перед банками на 1 июля 2021 года составил 23,969 трлн рублей.

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