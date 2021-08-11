Сеул, 11 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин подчеркнул приоритетность задачи по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

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Известно, что данное заявление президент сделал 11 августа в ходе встречи со своими помощниками.

Мун Чжэ Ин выразил беспокойство в связи с тем, что ежедневное число выявляемых случаев заражения коронавирусом превысило отметку 2 тыс. человек, несмотря на усилия органов здравоохранения и соблюдения гражданами режима социального дистанцирования.

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«В вопросе борьбы с COVID-19 наступил очень важный момент, который может стать точкой дальнейшего распространения вируса, если мы не сможем остановить нынешнюю волну», — подчеркнул глава государства.

Президент также пообещал, что правительство приложит все усилия для стабилизации ситуации.