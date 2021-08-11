Владивосток, 11 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Совместные российско-лаосские военные учения начались в Приморском крае. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Пресс-служба Министерства обороны РФ Учения

«В ходе церемонии заместитель командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-лейтенант Сергей Севрюков, командующий общевойсковой армией ВВО генерал-майор Алексей Подивилов и заместитель начальника генерального штаба Народной армии Лаоса генерал-майор Сайтяй Коммасит поприветствовали военнослужащих России и Лаоса и объявили о начале учения», — приводит сообщение пресс-службы телеканал «Звезда».

Также уточняется, что в учениях будут задействованы до 500 военнослужащих, около 100 единиц военной техники, включая штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Западном военном округе в конце августа пройдёт масштабное учение Военно-воздушных сил России. К участию в нём привлекут более 450 самолётов и вертолётов.