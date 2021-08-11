Москва, 11 августа, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Попытки создать «Крымскую платформу» направлены не столько на достижение конкретного результата, сколько на попытку создать видимость работы. Об этом 11 августа заявил украинский политик Анатолий Шарий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его мнению, для создания видимости хотя бы минимального успеха запуск этого проекта, призванного забрать у России Крым, назначили на 24 августа — день независимости Украины.

«В такие даты всегда приезжают дипломаты, политики первого-второго уровня. И они под эту дату подгадали «Крымскую платформу», чтобы потом отчитаться», — сказала Шарий.