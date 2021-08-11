Киев, , 13:59 — REGNUM Новым начальником главного управления национальной полиции в городе Киеве назначен полковник полиции Иван Выговский, который до этого возглавлял полицию Полтавской области.

Полиция. Украина. Киев Arrideo Photography

О соответствующем назначении сегодня, 11 августа, сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министр лично представил нового главу полиции Киева, отметив, что главной задачей для полиции Киева на сегодня является обеспечение общественной безопасности в преддверии 30-й годовщины независимости Украины и в праздничные дни.

Сам Выговский заявил, что задачи, которые ставятся полиции руководством государства, «будут максимально выполнены».

ИА REGNUM напоминает, что еще 5 августа СМИ сообщили о том, что предыдущий начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал заявление об увольнении с должности. Утром 11 августа Крищенко сообщил о том, что его рапорт удовлетворили. Он не не обнародовал причины своей отставки.