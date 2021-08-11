Стокгольм, 11 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Кооперативный экшен Payday 2 стал временно бесплатным. Об этом 11 августа сообщалось на странице проекта в Steam.

Steam

Акция продлится до 16 августа 2021 года. Разработчики отмечают, что она приурочена к дню рождения проекта — в ближайшие дни Payday 2 отпразднует восьмую годовщину релиза.

Напомним, что Payday 2 — это игра, посвящённая ограблению банков группой из четырёх человек. Она получила множество положительных отзывов как от геймеров, так и от профессиональных критиков.