Таллин, , 13:53 — REGNUM С июня 2020 года в Валга (Южная Эстония) работают два ментора цыганской (ромской) общины от Фонда интеграции страны Ирина Анисимова и Олег Артемчук. Об этом сообщил фонд, отметив, что в обязанности менторов входит продвижение сотрудничества между семьями цыган (рома) и местным населением, муниципальными учреждениями.

Цель менторства — повышение интерес цыганской (ромской) молодежи к образованию и большее привлечение их к общественной жизни.

Для этого в июле представители фонда провели для такой молодежи городской лагерь в Валга. Пятнадцать участников в возрасте от 8 лет до 21 года получили новые знания в разных областях — от литературы и истории до физики и инженерного дела. Молодые люди участвовали в обучении и в работе практических мастерских, а также выезжали в другие регионы Эстонии.

Поскольку до сих пор у многих представителей цыганской (ромской) молодежи не было возможности выезжать в другие места, благодаря лагерю подростки пополнили свои знания о стране. Самим детям больше всего понравился тартуский научный центр Аhhaa, туристический центр Причудья, а также мастерская православного старовера-мастера каллиграфии Павла Варунина и Валгаский военный музей.

По словам Артемчука, программа лагеря составлялась специально для того, чтобы вдохновить цыганскую (ромскую) молодежь на получение образования. Он подчеркнул, что помимо новых знаний выезды дали детям возможность практики социального поведения и самостоятельных занятий.

Менторы выразили надежду, что благодаря их работе представители ромской общины поймут, что они не брошены и что для государства они не менее важны, чем все остальные. В ближайшее время надо будет помочь шести из них в поисках работы, а пятерых молодых людей вдохновить на продолжение учебы.

Проект поддержки молодежи цыганской (ромской) общины Эстонии поддерживается фондами Евросоюза.