Москва, , 13:53 — REGNUM Призыв Украины разместить на своей территории средства американских ПВО доказывает провокационный характер политики Киева в регионе и в отношении России. Об этом 11 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это, мне кажется, является доказательством в данном случае … провокационной политики Украины и в регионе, и в отношении России», — сказала Захарова в эфире Первого канала.

Она уточнила, что это является доказательством намерений Вашингтона в отношении выстраивания отношений с Киевом, когда центром этих отношений является российский фактор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников заявил, что законодательство страны позволяет разместить американские средства противовоздушной обороны.

По его словам, Украина обеспокоена якобы имеющимися намерениями России разместить ядерное оружие в Крыму.

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