Уфа, 11 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. «Особенные» дети теперь могут посещать геопарк «Торатау» в Башкирии. Об этом 11 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

ИА REGNUM Лето. Башкирия

По его словам, сотрудники центра социальных технологий «Ломая барьеры» и регионального комитета по делам ЮНЕСКО провели первую экскурсию по этому природному объекту для детей с ограниченными возможностями и их родителей.

«Для них организовали подъём на гору Торатау в сопровождении геогидов, рассказали об истории шихана и провели чаепитие», — сообщил Хабиров.

Он также отметил, что такие акции будут проходить на постоянной основе.

«Мы продолжаем большую работу по включению геопарка «Торатау» в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Это необходимо для того, чтобы сделать его территорию комфортной и экологичной средой», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начнут частично оплачивать турпутевки пенсионерам и инвалидам.