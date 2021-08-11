Ярославль, , 13:52 — REGNUM Закончился срок полномочий председателя Арбитражного суда Ярославской области Владимира Гущева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт суда.

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Исполняющим обязанности председателя назначена председатель первого судебного состава Ирина Еремычева. Однако это не означает, что у суда появится новый руководитель. Владимир Гущев вновь подал документы на эту должность.

Как сообщает Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации, ВККС рассмотрела заявление Гущева и рекомендовала назначить его на новый срок полномочий. То есть фактически речь идёт о переназначении.

Председатель арбитражного суда региона назначается указом президента.