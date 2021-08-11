Рига, , 13:51 — REGNUM Представители Национальных вооруженных сил Латвии помогают Погранохране страны закрывать дыры на границе с Белоруссией для предотвращения массового наплыва нелегалов. Об этом местному радио Latvijas Radio заявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии, генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

Он отметил, что латвийско-белорусская граница оборудована не очень хорошо, есть места, где «формируются дыры», они отмечены на карте и около них организовано усиленное патрулирование.

Генерал-лейтенант назвал позитивным решение правительства Латвии о передаче военным вопроса размещения и контроля за нелегалами, пересекающими границу из Белоруссии. По его словам, перед вооруженными силами поставлена задача размещать прибывших в страну нелегалов. Решение правительства предусматривает, что именно вооруженные силы обеспечивает место и инфраструктуру для проживания людей.

При дефиците зданий для нелегалов принято решение об обустройстве временных палаточных лагерей, отметил Калниньш.

Ранее сообщалось, что после введения 10 августа нынешнего года режима ЧС в приграничных с Белоруссией регионах Латвии военные и полиция страны получили разрешение на использование предусмотренных процедурами физического воздействия на нарушителя правопорядка средств, чтобы удержать лиц от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.