Токио, 11 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Компания Toyota представила новую версию внедорожника Fortuner под названием GR Sport. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Toyota Toyota Fortuner и Yaris в версии GR Sport

Новая версия модели отличается отделкой экстерьера, а также иным дизайном салона. Кроме того, внедорожник получил новые опции.

Fortuner в версии GR Sport получил новый кузовной обвес, модернизированную решетку радиатора, 18-дюймовые двухцветные диски, а также наклейки и шильдики с названием модификации на двери багажника.

Внутри модели появились кожаные сиденья, тачскрин мультимедиа диаметром девять дюймов, панель для беспроводной зарядки смартфонов и телевизор в заднем ряду кресел.

В список оснащения Fortuner GR Sport входят: система помощи при старте на подъёме, электрический привод двери багажника с сенсорным и электронным ассистентом для движения с прицепом.

Toyota Fortuner GR Sport предназначен для авторынка Индонезии. Версию GR Sport получила также модель Yaris.

Ранее Toyota представила на российском авторынке версию внедорожника Land Cruiser 300, оснащенную новым дизельным мотором.

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