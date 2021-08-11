Минск, , 13:50 — REGNUM Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Белоруссии с 10 по 26 августа проводят оперативно-тактическое учение с зенитными ракетными войсками с боевой стрельбой. Первый этап проводится в Белоруссии, а второй этап состоится на российском полигоне «Ашулук» с выполнением боевых пусков.

«В ходе ОТУ основные усилия будут сосредоточены на повышении слаженности органов управления и воинских частей ЗРВ, совершенствовании навыков прикрытия войск и объектов от ударов средств воздушного нападения в условиях сложной, быстроменяющейся обстановки с применением противником радиоэлектронных помех высокой интенсивности», — сообщает минобороны Белоруссии.

В ходе учения будет отработана борьба с БПЛА «с учетом опыта, полученного Российской Федерацией в ходе региональных конфликтов», отметили белорусские военные.