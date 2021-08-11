Пенза, 11 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Ухудшение погодных условий прогнозируется в Пензенской области на предстоящие сутки, сообщает 11 августа ГУ МЧС России по региону.

Жара

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные аномалии в России и мире — все новости»

Желтый уровень погодной опасности объявлен по всей территории Пензенской области 12 августа. В регионе ожидается дневная температура воздуха около +35 градусов, ночью — +20…+23.

Местами по Пензенской области с 12 по 13 августа сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

В дневное время 13 августа в регионе возможен кратковременный дождь с грозой.

Понижение температуры воздуха ожидается к выходным. В ночь на 14 августа воздух прогреется до +20 градусов, днем — не выше +25.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии урожай на площади 23,3 тыс. гектаров погиб из-за почвенной засухи, всего пострадали хозяйства в 13 районах.

Читайте также: Природные аномалии попали в топ фобий россиян