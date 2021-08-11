Грозный, 11 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Результаты прошедших Олимпийских игр в Токио у спорстменов из Чечни могли быть и лучше. Они не соответствуют потенциалу атлетов. Поэтому систему подготовки к предстоящей Олимпиаде в Париже надо пересмотреть. Такие выводы сделал глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам Олимпиады.

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«Две бронзовые медали — это, конечно, хороший вклад в общий зачет, но данный результат не соответствует нашему потенциалу. Местные спортсмены способны на еще большие достижения», — написал глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».⠀По мнению Кадырова, спортивным федерациям республики выделяется достаточно средств, чтобы готовить чемпионов разных уровней. Кроме того, в Чечне созданы прекраные условия для развития спорта.

«Я поручил новому министру ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике Турпал-Али Ибрагимову полностью пересмотреть систему подготовки атлетов. Основной акцент необходимо сделать на олимпийских видах спорта. Плоды этой работы должны быть видны уже на следующих летних ОИ в Париже», — заявил Кадыров.

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