Лос-Анджелес, США, 11 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Американский актер Джозеф Гордон-Левитт в интервью порталу NME рассказал о своих музыкальных амбициях. Актер является владельцем проекта HitRecord, который с 2005 года выпускает музыку различных артистов по всему миру, а также занимается продвижением в сфере кинематографа и литературы.

Цитата из к/ф «Сноуден». реж Оливер Стоун.2016. США, Германия, Франция Джозеф Гордон-Левитт в роли Эдварда Сноудена

«HitRecord выпустила кучу музыки, это правда, и мне нравится создавать музыку с артистами», — сказал он NME. «Но я никогда не выпускал ничего своего. Записи, которые мы выпускали на HitRecord, обычно являются тем, в чем я принимал участие. Я всегда думал, что было бы здорово записать свой собственный альбом, но я до сих пор никогда этого не делал. Может быть, когда-нибудь. Это в том числе была большая забавная часть работы над сериалом «Мистер Корман»: мы должны были сделать кучу музыки, и я действительно этим горжусь», — рассказал актер.

Ранее в этом году Джозеф Гордон-Левитт получил роль генерального директора Uber в сериале Super Pumped.