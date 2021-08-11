Барселона, Испания, 11 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Сети появился сюжетный трейлер игры Aragami 2 о ниндзя, умеющим управлять тенями. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале студии Lince Works.

Steam Aragami 2

По сюжету проекта, главному герою предстоит освободить членов своего клана из плена противников. Помимо этого, он постарается избавиться от своего магического проклятья, дарующего власть над тенями.

Релиз Aragami 2 должен состояться 17 сентября 2021 года. Игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.