Тбилиси, 11 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Высокие темпы распространения коронавируса в Грузии отчасти связаны с тем, что многие жители страны перестали соблюдать действующие карантинные меры. Об этом 11 августа на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуиня.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Маска

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По её словам, после того, как в Грузии летом отменили значительную часть ограничений и штрафы, многие перестали соблюдать даже те меры профилактики пандемии, которые продолжают действовать. Габуния считает, что нужно вернуть систему штрафов за нарушения карантинных мер.

«Если правила не соблюдаются, следует ввести штрафы. Это решение должны принять соответствующие органы. Чтобы наши дети, внуки были защищены, мы должны соблюдать правила», — сказал замглавы министра.

Напомним, в Грузии в последние дни фиксируют «рекордные» показатели распространения коронавируса. 10 августа в Грузии сообщили о 5697 выявленных носителей коронавируса за сутки. Это — максимальный показатель для страны. 11 августа в Грузии сообщили о 5352 выявленных случаев заражения за сутки.