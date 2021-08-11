Омск, 11 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В суд направлено уголовное дело о растрате бюджетных средств в волейбольном клубе «Омичка». Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в Следственном комитете РФ.

Pixabay.com Волейбольный мяч

По данным ведомства, расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора некоммерческого партнёрства «Волейбольный клуб «Омичка» Сергея Шелпакова завершено. Ему предъявлено обвинение в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

В январе 2021 года жители Омской области попали на личный приём к председателю СК России Александру Бастрыкину. Они рассказали о ситуации в НП «Волейбольный клуб «Омичка». Бывшие работники клуба пожаловались на невыплату зарплаты и «ряд других неправомерных действий со стороны руководства клуба».

Бастрыкин потребовал передать материалы в центральный аппарат ведомства и тщательно их изучить.

В СК установили, что Шелпаков 25 сентября 2015 года предоставил бухгалтеру волейбольного клуба счёт, в котором содержались ложные сведения о том, что ООО «РСС Менеджмент» якобы оказало клубу услуги по поиску места проведения учебно-тренировочного сбора волейбольной команды в Словакии. Мужчина велел бухгалтеру оплатить указанный счёт. Она перечислила деньги на расчётный счёт компании, указанной в документе. При этом данные работы сотрудник волейбольного клуба произвёл в рамках выполнения им своих должностных обязанностей.

Бюджету Омской области был причинён ущерб на сумму более 300 тысяч рублей. По ходатайству следствия было арестовано имущество обвиняемого на сумму 385 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае бывшего бухгалтера МУП признали виновной в растрате с использованием служебного положения.

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