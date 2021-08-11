Рига, , 13:45 — REGNUM Несмотря на введение в приграничных с Белоруссией регионах Латвии режима чрезвычайной ситуации, ситуация не претерпела серьезных изменений: нелегалы продолжают в массовом порядке пересекать границу. Об этом сообщило латвийское гостелевидение LTV со ссылкой на данные Погранохраны республики.

Так, во вторник, 10 августа, за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы были задержаны 77 человек. Кроме того, пограничная охрана пресекла попытки 56 человек попасть в Латвию незаконным путем.

Таким образом, с 6 по 10 августа за незаконное пересечение границы c Белоруссией задержаны 295 человек.

Сообщается, что после введения режима ЧС Погранохрана Латвии получила от правительства полномочия возвращать нарушителя в страну, откуда он пересек границу. Для этого разрешено применять физическую силу и спецсредства.

Кроме того, военные и полиция Латвии получили разрешение на использование предусмотренных процедурами физического воздействия на нарушителя правопорядка средств, чтобы удержать лиц от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.