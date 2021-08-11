Москва, 11 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Три фармацевтических завода начнут работу в Москве по офсетным соглашениям с правительством столицы. Об этом 11 августа сообщил вице-мэр города Владимир Ефимов.

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Он рассказал о планах инвесторов вложить в строительство трёх предприятий около 10 млрд рублей. На новых заводах будут выпускать свыше 110 лекарственных препаратов для городских нужд.

«В рамках офсетных контрактов, инвесторы локализуют на территории города три фармацевтических производства. Совокупные инвестиции в их создание составят 9,8 млрд рублей, город закупит у этих заводов лекарств на общую сумму 33,5 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Заместитель мэра считает, что офсетные контракты, по которым гарантируются стабильные долгосрочные закупки, стимулируют бизнес инвестировать в создание или развитие производства необходимых столице товаров.