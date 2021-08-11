Москва, 11 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Пока неизвестно, продолжит ли российская гимнастка Дина Аверина свою спортивную карьеру после Олимпиады в Токио. В этом вопросе она будет советоваться с врачом. Об этом 11 августа заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

Kremlin.ru Ирина Винер-Усманова

При этом, по словам главного тренера, её сестра Арина Аверина собирается остаться в спорте и выступить на чемпионате мира в октябре. Она рассказала, что сестры очень любят художественную гимнастику и не устают от неё.

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«Я сделала такой вывод: Арина собирается продолжать, потому что у нее нет никаких проблем со здоровьем, слава Богу. А Дина будет советоваться со своим врачом, который ведет её уже несколько лет, благодаря которому она идёт от чемпионата мира к чемпионату мира, от Кубка мира к Кубку мира, вот дошла до Олимпиады», — сказала в интервью с РИА Новости Винер-Усманова.

Дело в том, что Дина испытывает проблемы со спиной, однако разговоров об операции пока не идёт, пояснила президент ВФХГ. При этом Виннер-Усманова подчеркнула, что она работает только со здоровыми детьми — «это мой закон».

«С таким характером, как у Дины, который заточен на то, чтобы всё выполнять вовремя и регулярно, она смогла себя сохранить в год Олимпиады, но, к сожалению, не выиграла ее. Ну вот так сложилась судьба. Может быть, у нее еще получится это сделать. Всё будет зависеть от того, что скажет врач», — добавила главный тренер.

Как сообщало ИА REGNUM, на Олимпиаде в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. Российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам, которая в упражнениях с лентой допустила потерю снаряда. Судейство вызвало неодобрение со стороны российских болельщиков, экспертов и спортивных чиновников.