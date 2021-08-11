Киев, 11 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Действующая украинская власть не понимает, чем может закончиться ее антироссийский курс и ориентирование на интеграцию с Евросоюзом и НАТО, заявил 11 августа народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

Политик обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин неоднократно пытался дать понять официальному Киеву, что подобный курс пагубен для Украины и ни к чему хорошему не приведет. Более того, указал парламентарий, Россия своими действиями не раз показывала, что лучше оставаться с ней в добрососедских отношениях.

«Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана, никто его не понял… Второй месседж — Крым, опять не дошло… Третий — Донбасс, мимо. «Турецкий поток» — всё равно, «Северный поток — 2» — аналогично. Увеличение цены на газ — до лампочки. Иск к Украине в ЕСПЧ, заявление в ООН, статья Владимира Путина об Украине, обвинение в незаконном преследовании Виктора Медведчука», — перечислил Кузьмин.

Однако, отметил депутат, украинская власть в ответ повторяет одно и тоже: «Кому не нравится — валите жить в Россию».

«Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» — задал риторический вопрос народный депутат от ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает — ранее Кузьмин заявил, что в стране происходит кризис и крах экономики, социальной сферы, гуманитарной сферы, и это действительно проблема.

«Проблема в том, сколько будет стоить газ для населения. Проблема в том, когда будет мир на Донбассе. Проблема в том, что будет завтра с нашей экономикой и социальной сферой. Где мы будем брать деньги для выплаты зарплат. Когда и где мы будем открывать рабочие места. Как люди осенью смогут платить по коммунальным тарифам, которые растут, и растет задолженность, падение ВВП продолжается уже второй год», — отметил он.

Оппозиционный политик убежден, что все это — свидетельство непрофессионального управления страной, и именно от этого вопиющего непрофессионализма власть пытается отвлечь внимание украинцев с помощью различных пиар-ходов, в том числе — преследованием лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.