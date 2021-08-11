Вашингтон, 11 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Американская актриса Кристина Риччи беременна. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

Цитата из кф Семейка Аддамс. реж. Барри Зонненфельд 1991. США Кристина Риччи в роли Уэнзди Аддамс

https://www.instagram.com/p/CSZ5g-KF352/

Артистка опубликовала снимок УЗИ ребёнка. «Жизнь становится лучше», — подписала она пост, отметив аккаунт парикмахера Марка Хэмптона.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Кристина Риччи подала документы на развод с мужем Джеймсом Хирдедженом. У них есть общий сын Фредди Хирдеджен.