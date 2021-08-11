Москва, 11 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В понедельник, 16 августа, к столице России приблизится холодный фронт, в результате чего пойдут дожди и лето начнет «сдавать свои позиции по всем фронтам». Об этом 11 августа рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дождь

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«В понедельник с приближением холодного фронта температура начнет понижаться, зарядят дожди, на следующей неделе нас ждет умеренный температурный фон. Лето будет сдавать свои позиции по всем фронтам, хотя это не значит, что наступит осень», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что приближающаяся к Москве волна холода будет достаточно ощутимой и станет «первым звоночком» наступающей осени.

Кроме этого, Тишковец указал, что этот холодный фронт будет способствовать доступу более свежих воздушных масс из полярных областей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в предстоящие выходные жителей столицы России ожидает «прощальный поцелуй» лета, когда температура воздуха прогреется до +26 °C.