Торонто, Канада, 11 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Многопользовательский экшен Chivalry 2 получил масштабное обновление под названием House Galencourt. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Геймер

В рамках обновления в Chivalry 2 добавили две новые карты, режим арены «3×3» и более 60 опций для настройки своего воина. Разработчики отмечают, что House Galencourt уже доступно на всех платформах.

Напомним, что Chivalry 2 — это игра о массовых баталиях средневековых воинов. Её релиз состоялся в июне 2021 года.