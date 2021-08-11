Москва, , 13:46 — REGNUM Размещение американских ракет на территории Украины нарушает законодательство этой страны. Об этом 11 августа сообщил украинский политик Анатолий Шарий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя предложение вице-премьера по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексея Резникова развернуть на территории его страны больше систем противовоздушной обороны (ПВО), в том числе американские, политик заявил, что это нарушит конституцию Украины.

«Я помню 17 статью конституции Украины, которая запрещает размещение иностранного военного контингента на территории Украины», — сказал Шарий.

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