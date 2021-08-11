Тыва, 1 февраля, 2005, 16:29 — ИА Регнум. Право на бесплатное и дополнительное лекарственное обеспечение в Туве имеют более 28 тысяч человек, в том числе и 17 тысяч детей в возрасте до трех лет. В республике уже утвержден список врачей и фельдшеров, имеющих право выписывать рецепты на получение бесплатных лекарственных средств. С 11 января они выписали уже 572 рецепта. Как рассказала корреспонденту службы информации ГТРК "Тыва" первый заместитель министра здравоохранения Тувы Анита Ооржак, в поликлиниках Кызыла система обеспечения лекарственными средствами налажена. В каждой больнице работают операторы, которые через компьютерную сеть узнают о наличии в аптеках тех или иных лекарств. Если лекарство стоит дороже 1000 рублей, процедура бесплатного отпуска согласовывается с председателем клинико-экспертной комиссии и главным врачом. Отпуск лекарств осуществляется в четырех аптеках города: государственных №№ 19 и 20 и частных аптеках "Аржаана-фарм" и "Фэу". В районах республики обстановка с бесплатным лекарственным обеспечением пока сложнее, но она тоже налаживается.