Тбилиси, 11 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Если темпы распространения коронавируса в Грузии продолжат расти, то для пациентов с COVID-19 придётся разворачивать полевые госпитали. Об этом 11 августа на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуиня.

Publicdomainpictures.net Госпиталь

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«Если эта тенденция роста сохранится в течение следующих семи — десяти дней, конечно, нам придется мобилизовать дополнительные ресурсы, — сказала Габуиня. — придется развернуть полевые госпитали, чего мы никогда раньше не делали».

Замглавы министра страны отметила, что система здравоохранения максимально загружена. Места для новых пациентов в ковидных госпиталях освобождают за счёт перевода в гостинцы тех, кто не находится в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Грузии сообщили о 5697 выявленных носителей коронавируса за последние сутки. Это — абсолютный «рекорд» для страны за всё время пандемии. 11 августа в стране сообщили о 5352 выявленных случаев заражения за последние сутки.