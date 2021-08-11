Архангельск, 11 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 233 носителей коронавируса, 77 из них — в Северодвинске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Среди новых заболевших — 53 архангелогородца, 52 жителя Котласа, 21 житель Вельского района. Восемь новых случаев выявлено в Приморском районе, семь — в Котласском, шесть — в Красноборском, три — в Ленском, два — в Новодвинске, по одному — в Коряжме, Онежском и Верхнетоемском районах.

«В статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Турцию», — отметили в штабе.