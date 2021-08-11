Владикавказ, 11 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Северной Осетии за последние сутки число умерших от последствий COVID-19 пациентов составило три человека. Сутками ранее показатель смертности составил два пациента, сообщили 11 августа в федеральном оперативном штабе. Всего скончались с начала пандемии 287 человек.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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За все время в РСО-Алании стали носителями коронавирусной инфекции 19 465 человек. У 67 жителей тесты на COVID-19 подтвердились за прошедшие сутки. Общее количество выздоровевших составляет 17 540 человек. За последний день выздоровели еще 33 пациента.

По данным минздрава региона, в настоящее время в больницах получают лечение 1029 человек, из которых у 449 референс-центром подтвержден COVID-19.

В реанимации Республиканской больницы скорой медицинской помощи находится 71 человек, в том числе десять — подключены к аппаратам ИВЛ. В Республиканской клинической больнице проходят лечение 118 человек, в том числе в реанимации — 14 пациентов, из которых четверым потребовалось подключение к аппарату ИВЛ.