Саратов, 11 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Саратовской области в связи с ухудшением погодных условий объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает 11 августа ГУ МЧС России по региону.

dimitrisvetsikas1969 Жара

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Днем 12 августа местами в Левобережье области ожидается сильная жара с температурой воздуха около +40 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +20. В течение суток возможна гроза, при грозе шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

В период до 16 августа в большинстве районов Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

ИА REGNUM напоминает, в Калмыкии с 10 по 13 августа в дневные часы столбики уличных термометров поднимутся до +42 градусов.

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