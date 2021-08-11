Вашингтон, 11 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Скандально известный стример Гай «Dr Disrespect» Бим основал собственную студию по разработке видеоигр. Об этом сообщается 11 августа на официальном сайте блогера.

Gage Skidmore Twitch

Студия была основана в сотрудничестве с BoomTV — по словам Бима, она займётся «взаимодействием с мегаинфлюенсерами, чтобы выпускать игры их мечты». Сейчас стример ищет руководителя для своего предприятия.

Напомним, что Dr Disrespect — это один самых просматриваемых на Twitch стримеров в мире. Он также знаменит своим провокационным поведением, за которое неоднократно получал блокировку аккаунта.