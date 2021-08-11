Джакарта, 11 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Сотрудники миграционной службы Индонезии напали на дипломата из Нигерии, сообщает Premium Times Nigeria.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

На опубликованных в сети кадрах видно, как трое мужчин атаковали сидевшего в машине работника ведомства рядом с официальной резиденцией в Джакарте.

Нигерийское правительство направило официальную жалобу властям Индонезии и отозвало для консультаций посла из Джакарты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четыре солдата национальной армии Индонезии получили огнестрельные ранения во время нападения вооруженной группы в провинции Папуа, сообщает CNN Indonesia.

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