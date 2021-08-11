Финикс , США, 11 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Американская певица Стиви Никс отказалась от выступлений в качестве хедлайнера на некоторых музыкальных фестивалях. Согласно информации портала Pitchfork, артистка не приедет на следующие фестивали: Austin City Limits, Jazz Aspen Festival и BottleRock Napa Valley. В своем сегодняшнем заявлении она сослалась на развивающийся характер пандемии COVID-19 в качестве причины, по которой она отказалась от участия в шоу.

Дарья Драй ИА REGNUM Рок-концерт

«Это сложные времена, когда необходимо принимать сложные решения. Я хочу, чтобы все были в безопасности и здоровы, и рост числа случаев заболевания COVID должен беспокоить всех нас. В моем возрасте я крайне осторожна и по этой причине решил пропустить пять выступлений, которые я запланировал на 2021 год. Поскольку пение и выступления были делом всей моей жизни, моя главная цель — сохранить здоровье, чтобы я могла продолжать петь в течение следующего десятилетия, а, может, и дольше. Я опустошена и знаю, что фанаты разочарованы, но мы будем смотреть в сторону более светлого 2022 года», — написала 73-летняя вокалистка Fleetwood Mac в своем твиттере.

https://twitter.com/StevieNicks/status/1425200317310947328

Никс также должна была выступить на фестивале Jazz & Heritage в Новом Орлеане в этом году, однако он был перенесен на 2022 год.