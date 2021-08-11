Сеул, 11 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Южной Корее провели опрос на тему использования пластиковых изделий и пластиковых отходов. Об этом сообщает MoneyToday со ссылкой на представителей Комиссии по борьбе с коррупцией и гражданским правам.

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Согласно результатам опроса, проведённого с 16 по 30 июля среди 7207 человек, 97,8% респондентов считают, что загрязнение окружающей среды пластиковыми отходами является серьезной проблемой.

81,3% респондентов выступают за ужесточение обязательств бизнеса по сокращению пластиковых отходов.

В качестве необходимых мер по сокращению объёмов пластиковых отходов респонденты назвали: контроль за использованием производителями упаковки, разработка экологически чистых материалов и сокращение использования пластика потребителями.

Отвечая на вопрос об использовании одноразовых пластиковых изделий, 74,8% участников опроса сообщили об использовании пластика 2−3 раза в неделю, а 24,8% — больше одного раза в день.