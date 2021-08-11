Самара, 11 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. 451 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 81 390 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе скончались 2819 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 19 таких пациентов констатировали за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 73 105 человек, в том числе в прошедшие сутки победили инфекцию 197 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 10 августа в регионе выявили 449 случаев заражения коронавирусом.