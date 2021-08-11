Москва, 11 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Украина не сможет обеспечить размещение американских ракет на своей территории. Об этом 11 августа сообщил украинский политик Анатолий Шарий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

И дело здесь не только в политическом, но и экономическом аспекте. Киев просто не в состоянии финансировать размещение американских ракет на своей территории, сказал блогер и политик, комментируя предложение вице-премьера по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексея Резникова, который предложил разметить американские системы ПВО на территории своей страны.

«Не думаю, что предложение Резникова — это число его инициатива. До этого было предложение Андрея Ермака (глава администрации президента Украины — прим. ИА REGNUM), но Ермак после этого заглох, потому что подсчитали и поняли, что бюджет это не потянет», — сказал Шарий.