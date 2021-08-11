Москва, 11 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В России чаще всего причиной развода становится бедность. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Tumisu Развод

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Именно эту причину для прекращения брака назвали 33% опрошенных. Ещё 15% считают поводом для развода взаимное непонимание, 14% —неверность одного из партнёров, 10% назвали бытовые проблемы, ещё по 8% —несовместимость характеров и пьянство.

При этом, по мнению более половины опрошенных (57%), принятие решения о разводе зависит от конкретного случая (36% так считали в 1990 году). 27% ответили, что разводиться можно только тогда, когда семья уже фактически распалась (39% в 1990 году), 9% убеждены, что брак следует сохранить любой ценой (13% в 1990 году). Количество тех. Кто полагает, что разводиться можно в любом случае и хуже от этого не будет с 1990 года не изменилось и составило 5%.

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39% российских граждан (29% в 1990 году), уверены, чтонепреодолимых препятствий для развода не бывает, это можно сделать всегда. 31% считают, что разводу может помешать невозможность «поделить» детей между родителями (25% в 1990 г.), 21% полагают, что этому может помешать материальная зависимость супругов друг от друга (7% в 1990 г.). Ещё 16% убеждены, что разводу могут помешать сложности с разделом жилья и другого имущества (10% в 1990 году).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году жители России стали реже регистрировать браки. Так, согласно данным Министерства юстиции РФ, за десять месяц прошлого года этот показатель сократился почти на 20%. При этом почти до 401,4 тысячи снизилось и количество разводов. По сравнению с девятью месяцами 2019 года это на 57 тысячи записей меньше.