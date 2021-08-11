Красноярск, 11 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Командир воздушного судна (КВС) авиакомпании предстанет перед судом в Красноярском крае за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Ми-8»

Расследование уголовного дела в отношении командира воздушного судна завершено. По версии следствия, днём 28 января 2021 года на одной из посадочных площадок КВС проявил неосторожность при рулении. В результате несущий винт управляемого им вертолёта Ми-8 коснулся административных зданий посадочной площадки, а также вертолёта Ми-8, эксплуатируемого другой авиакомпанией.

Материальный ущерб, причинённый собственникам, превысил 12,5 млн рублей. В ходе расследования обвиняемый признал вину в полном объёме. Уголовное направлено в суд.

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