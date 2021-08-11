Москва, 11 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В рамках проекта «Московский киберспорт» состоялся квалификационный турнир по игре UFC 4. Победу в состязании одержал Георгий «ACE-Podivilov» Подивилов, сообщают корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе ФКС Москвы.

(сс) Andrius Petrucenia Пояс UFC

За победу Подивилов получил 12,5 тыс. рублей и путёвку в финальную онлайн-квалификацию. Второе место в турнире занял Родион «oxicotic» Сулейманов — сумма его денежного приза составляет 7,5 тыс. рублей.

Добавим, что следующий квалификационный онлайн-турнир по UFC 4 состоится 26 сентября 2021 года. В этот же день пройдёт номерной турнир UFC 266, на котором встретятся бойцы Александр Волкановски и Брайан Ортега.