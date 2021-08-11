В США появился модифицированный кемпер на базе Chevrolet G30
Вашингтон, 11 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Американская компания Craigslist выставила на продажу модифицированный дом на колесах на базе Chevrolet G30. Об этом сообщается на сайте компании.
Длина кемпера составляет 5486,4 мм. В объявлении сказано, что внутри фургона может стоить человек ростом два метра.
Кроме того, внутри дома на колесах есть 20 различных шкафов и ящиков, а некоторые вещи можно закрепить на крыше. Пол покрыт винилом и новым ковровым покрытием, стены покрашены. Мебель создана на заказ.
Кемпер имеет две солнечные панели на 175 Вт на крыше и две батареи Trojan T105 6V на 225 А*ч.
Стоимость лота составляет 18 тысяч долларов (1 323 140 рублей). Отмечается, что в список оборудования модели входят: холодильник, морозильная камера и телевизор.
Ранее в США блогер представил дом на колесах, созданный на базе старого кроссовера Porsche Cayenne. На переоборудование он потратил 25 тыс. долларов (около 1,8 млн рублей).
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