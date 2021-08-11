Вашингтон, 11 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Американская компания Craigslist выставила на продажу модифицированный дом на колесах на базе Chevrolet G30. Об этом сообщается на сайте компании.

Craigslist Кемпер на базе Chevrolet G30

Длина кемпера составляет 5486,4 мм. В объявлении сказано, что внутри фургона может стоить человек ростом два метра.

Кроме того, внутри дома на колесах есть 20 различных шкафов и ящиков, а некоторые вещи можно закрепить на крыше. Пол покрыт винилом и новым ковровым покрытием, стены покрашены. Мебель создана на заказ.

Кемпер имеет две солнечные панели на 175 Вт на крыше и две батареи Trojan T105 6V на 225 А*ч.

Стоимость лота составляет 18 тысяч долларов (1 323 140 рублей). Отмечается, что в список оборудования модели входят: холодильник, морозильная камера и телевизор.

Ранее в США блогер представил дом на колесах, созданный на базе старого кроссовера Porsche Cayenne. На переоборудование он потратил 25 тыс. долларов (около 1,8 млн рублей).

Читайте также: УАЗ представил интерьер кемпера УАЗ «Профи»